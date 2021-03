Calciomercato Roma, volata a quattro per Sarri

Il calciomercato della Roma per la prossima stagione inevitabilmente dipenderà dalla scelta della società riguardo la panchina giallorossa.

A fine stagione si faranno le valutazioni del caso, con Paulo Fonseca che non è affatto sicuro di rimanere nella capitale. Il suo rinnovo dipenderà dal raggiungimento di un piazzamento Champions e in ogni caso ci sono tanti club che sono interessati al portoghese, che potrebbe rimanere anche in Italia. E al suo posto ormai da mesi si vocifera il possibile approdo di Massimiliano Allegri, plurivincente sulla panchina di Milan e Juventus in passato. Ma in lizza ci sarebbe pure Maurizio Sarri, pure lui però molto ambito in serie A ma anche in Europa.

Calciomercato Roma, Milan e Napoli pure puntano Sarri

Come scrive Calciomercato.it, il futuro di Sarri sarà sicuramente su una panchina importante. Già detto della Roma, che deve prima di tutto decidere il destino di Fonseca. Ma ci sono altri grandi squadre che sono interessate all’allenatore toscano. Si ipotizza un ritorno al Napoli, anche se i rapporti con De Laurentiis pare non siano stati idilliaci negli ultimi tempi. Ma a Sarri è interessato anche il Milan, nel caso in cui Elliott volesse rilanciare il suo progetto con un allenatore diverso da Pioli. E infine c’è l’Arsenal. Sarri ha già allenato in Inghilterra il Chelsea ed è molto stimato dai Gunners, che potrebbero volerlo al posto di un Arteta che con la sua squadra non ha mai lottato per le posizioni che contano in Premier.