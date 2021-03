Roma, Paulo Fonseca prepara una nuova staffetta

Per la Roma è iniziata un’altra settimana molto intensa, che potrebbe essere quella chiave per la formazione giallorossa di Paulo Fonseca.

Giovedì sera infatti la squadra capitolina sarà di scena a Kiev per affrontare nuovamente lo Shakhtar. All’Olimpico la Roma si è imposta con un rotondo 3-0, ma guai a pensare di avere la qualificazione già in tasca. Gli ucraini hanno infatti dimostrato di essere una squadra pungente e con grande qualità. Specie dalla metà campo in su. Servirà un’altra prova perfetta per andare avanti in Europa League. Domenica invece si torna in campo in serie A contro il Napoli in una partita che non si può assolutamente perdere contro una diretta rivale per il quarto posto.

Roma, Mayoral in Europa e Dzeko in campionato

Le energie, dopo questo tour de force, sono però quelle che sono e il tecnico portoghese è chiamato a gestire nel migliore dei modi la sua rosa. Ci sono tanti calciatori stanchi e non al meglio, magari appena rientrati da un infortunio. Probabile una nuova staffetta tra centravanti. In Europa Fonseca dovrebbe concedere una nuova chance a Borja Mayoral, partito dalla panchina contro il Parma e per questo motivo più fresco rispetto a Dzeko. L’esperto bosniaco invece dovrebbe essere titolare contro il Napoli domenica. Due alternative entrambe valide che hanno la stessa missione, portare la Roma al successo.