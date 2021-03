Nel programma condotto da Piero Chiambretti, Tiki Taka, si parla della Roma e non maniera positiva: i tifosi sui social si scatenano

Il periodo che sta vivendo la Roma certamente non è dei più facili. Nelle ultime cinque partite i giallorossi hanno conquistato solamente due vittorie, lasciando indietro otto punti fondamentali per l’obiettivo Champions League. Domenica arriva il Napoli per uno scontro diretto fondamentale da non sbagliare.

Proprio di questo si parla nel programma di Italia Uno, ‘Tiki Taka, condotto da Piero Chiambretti. Ospiti della trasmissione sono Raffaele Auriemma, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani. Proprio quest’ultimo giornalista fa scoppiare la polemica quando parlando del rinvio del match tra Juventus e Napoli, gli viene fatto presente che questo potrebbe sfavorire la Roma, invece impegnata in Europa League con la trasferta in Ucraina. Il giornalista afferma: “Ma chi se ne frega della Roma”, con i social che si scatenano.

Tiki Taka, Roma sminuita in studio: i social si ribellano

Così si parla di Roma nelle TV nazionali… pic.twitter.com/sbLK7Qqb0w — RIVISTA LA ROMA (@rivistalaroma) March 16, 2021

Come ogni lunedì va in onda il programma condotto da Piero Chiambretti, Tiki Taka ed è inevitabile parlare del rinvio di Juventus-Napoli, anche in vista del match contro la Roma dei partenopei. Proprio parlando di questo rinvio viene fatto presente a Giuseppe Cruciani, ospite in studio, che i giallorossi potrebbero essere svantaggiati da tale rinvio.

Il giornalista risponde: “È giusto che il Napoli non giochi tre partite fondamentali in trasferta, chi se ne frega della Roma, non deve pretendere nulla. Giocassero in Europa League e non rompessero i co… Questi piagnistei giallorossi non li sopporto. La Roma non viene danneggiata dal rinvio di Juventus-Napoli, era già previsto che giocasse in Ucraina. Non capisco dov’è lo svantaggio. La Roma vuole che il Napoli sia impegnato mercoledì così arriva più stanco domenica. Da quando c’è Fonseca non sentivo più discorsi vittimistici da parte dei giallorossi”. Sui social queste dichiarazioni fanno scatenare l’ira dei tifosi che non ci stanno.