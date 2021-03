Calciomercato Roma, altro incrocio col Napoli: “Lo hanno cercato”

Calciomercato Roma, ha parlato l’agente del calciatore, spiegando che in Italia sta bene e allontanando una partenza. Ma c’è anche il retroscena proprio sul Napoli.

L’agente di Borja Mayoral, Alejandro Camano, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli. Ovviamente si è esposto sul suo assistito, sottolineando come il centravanti spagnolo stia bene a Roma con la maglia giallorossa. Allontanando, così, tutte le voci di una possibile partenza alla fine della stagione.

“La Roma deve concentrarsi sull’Europa League e sul passaggio del turno. Mayoral titolare contro il Napoli? Non so se gioca lui oppure Dzeko, ma in giallorosso e in Italia è felice e la concorrenza lo stimola”, ha detto. Sottolineando così che l’attaccante, anche se sempre in ballottaggio con Dzeko, non ha nessuna intenzione di cambiare aria.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, volata a quattro per Sarri

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, doppio scippo Napoli per il futuro

Calciomercato Roma, su Mayoral c’era il Napoli

Lo stesso Camano ha anche svelato un retroscena: “Anche il Napoli, tre anni fa, ha preso delle informazioni sul giocatore”. Un ulteriore intreccio di mercato quindi in vista della gara di domenica sera all’Olimpico quando la Roma, proprio contro la squadra allenata da Gennaro Gattuso, andrà alla ricerca della prima vittoria contro una big ma, soprattutto, di punti pesanti in ottica qualificazione Champions League.

Il prossimo turno di campionato, prima della sosta, può rivelarsi decisivo. La squadra di Fonseca si gioca una grossa fetta di stagione contro gli azzurri. Una sconfitta precluderebbe, quasi del tutto, le possibilità di qualificarsi per la prossima annata alla massima manifestazione europea. E sarebbe un peccato mortale per il campionato comunque buono fatto fino al momento e soprattutto, potrebbe portare decisamente al cambio in panchina nei prossimi mesi.