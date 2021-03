Tra i tanti obiettivi della nuova Roma, quella che i Friedkin e Tiago Pinto vorranno strutturare a partire dalla prossima stagione c’è anche un’ex conoscenza della Serie A, vale a dire Alban Lafont. Il giovanissimo portiere classe 1999 è di proprietà della Fiorentina, ma la sua primissima stagione alla viola nel 2018-2019, non è stata così positiva, vista anche la giovane età, tanto che il club toscano dopo averlo prelevato dal Tolosa lo aveva rimandato in Ligue 1 al Nantes nell’estate del 2019. Da lì Lafont ha giocato in due anni tutte le partite in campionato, eccezion fatta per una la scorsa stagione, e sta giocando con continuità.

Calciomercato Roma, cercasi portiere

In casa giallorossa a giugno dovranno essere fatte delle scelte, soprattutto su Pau Lopez. Lo spagnolo in queste ultime partite non sta sbagliando come in passato, anzi ha la piena fiducia di Paulo Fonseca che ha deciso di mettere da parte Antonio Mirante, il quale ha il contratto in scadenza e aspetta segnali da Trigoria. La Roma dovrà parlare anche con l’Everton per capire seii Toffees hanno la volontà di riscattare Robin Olsen. Per quanto riguarda Fuzato, quasi sicuramente andrà a giocare in prestito. Ecco che spunta così l’idea Lafont, come riportato da ‘firenzeviola.it’, sul quale la Roma ha mostrato un interesse. Il francese non rimarrà alla Fiorentina e la sua valutazione è tra i 12 e i 15 milioni di euro.