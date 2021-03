Calciomercato Roma, affari con Mino Raiola: rinnovi e due nuove entrate

Calciomercato Roma, c’è il jolly Raiola che si può giocare. Tra rinnovi e nuove entrate, ecco i dettagli delle possibili trattative future.

Da Mkhitaryan a Calafiori. Passando per Kluivert, Silvestri e anche Kean. La Roma ha il jolly Mino Raiola da giocare. Il potente procuratore infatti potrebbe entrare in molte trattative dei giallorossi alla fine della stagione. Certo, potrebbe essere una variante impazzita, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo del centrocampista armeno, che ha accettato l’opzione automatica per il prossimo anno, ma ancora non ha sciolto le riserve. Vedremo.

Stamattina Il Romanista però spiega che Raiola potrebbe anche riuscire a portare a Roma Silvestri e Kean. Come? Cercando di spingere fuori da Trigoria Kluivert: il Lipsia non vuole spendere i 20 milioni che il club chiede, si fermerebbe a 12, e allora, per evitare la non plusvalenza sul cartellino dell’olandese, il procuratore potrebbe decidere di aiutare Pinto – i rapporti tra i due sono buoni – nella ricerca del portiere (quello del Verona è in scadenza nel 2022) e soprattutto nel prendere Moise Kean, adesso al Psg ma di proprietà dell’Everton.

Calciomercato Roma, la carta per Kean

Per l’attaccante della Nazionale azzurra – al momento fermo per Covid – con la società inglese che ne detiene il cartellino, ci potrebbe essere anche la carta Olsen da giocare. Il portiere, con ogni probabilità, verrà riscattato dall’Everton (Ancelotti è contento delle prestazioni) e allora con un conguaglio a favore delle Toffees, ci potrebbe essere la chiusura della trattativa.

Ovviamente parliamo di trattative che al momento non sono state imbastite apertamente ma che potrebbero davvero concretizzarsi. Raiola ha una potenza come pochi sul mercato e potrebbe certamente essere una bella spinta per la società giallorossa. Toccando i tasti giusti, tutte le caselle potrebbero riempirsi nel migliore dei modi.