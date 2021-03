Dopo la decisione di Bryan Reynolds di rimanere a Roma e a disposizione di Paulo Fonseca per tutto marzo, lasciando così la chiamata per il preolimpico, è arrivata un’altra scelta, quella del commissario tecnico degli Stati Uniti, che ha convocato proprio il giovane terzino destro per le prossime due sfide degli USA, contro Jamaica e Irlanda del Nord, rispettivamente in programma il 25 e il 28 marzo, nella sosta per le nazionali.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il sostituto di Pau Lopez arriva dall’Italia

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, firma a un passo | L’annuncio del presidente

Reynolds convocato con la Nazionale maggiore

Il tecnico portoghese poteva rischiare di perdere per quasi tutto il mese corrente Reynolds, il quale era stato selezionato in una prima lista per il preolimpico in programma in Messico, ma lo stesso terzino ha poi richiesto alla federazione americana di poter rimanere a Roma, che ha optato e confermato questa scelta, dando l’autorizzazione al calciatore di rimanere in Italia. Intanto il giovane laterale destro, che ha debuttato a Parma con la maglia della Roma, farà parte della Nazionale maggiore.