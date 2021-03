La Roma domani sera è chiamata a chiudere il discorso qualificazione ai quarti contro lo Shaktar Donetsk: le parole di Diawara in conferenza

Niente sarà scontato domani sera contro lo Shaktar Donetsk in Ucraina, ma comunque la Roma potrà vantare un ampio vantaggio maturato all’andata, grazie alla vittoria per 3-0 tra le mura amiche. Nonostante l’importanza della partita, il margine imposto all’andata permetterà ai giallorossi di effettuare del turnover, con Paulo Fonseca che oggi ha fatto capire che dal primo minuto potrebbero partire Carles Perez, Borja Mayoral e Cristante.

Oltre al tecnico portoghese oggi ha parlato anche il centrocampista della Roma, Amadou Diawara, che in conferenza stampa gli viene chiesto cosa ne pensa della sofferenza delle italiane dopo gli impegni d’Europa: “Domanda difficile questa, cosa fanno gli altri non mi deve interessare, sono un giocatore della Roma. Stiamo lavorando bene e stiamo facendo un buon percorso. Dobbiamo rimanere concentrati”.

Shaktar Donetsk-Roma, Diawara: “Sto bene ma potrò fare ancora meglio”

Giornata di conferenza stampa prepartita per la Roma, che domani affronterà lo Shaktar Donetsk nel match di ritorno di Europa League, che potrebbe permettere ai giallorossi di approdare agli ottavi di finale.

Oltre alla conferenza stampa, Amadou Diawara parla anche ai microfoni di ‘Roma Tv’, dove dichiara: “All’andata siamo riusciti a vincere 3-0 ma non ci dobbiamo rilassare. Sarà una partita difficile contro una squadra forte. Dobbiamo mettercela tutta per guadagnare la qualificazione, anche perché giochiamo in trasferta. Dobbiamo essere concentrati per tutti i 90 minuti. Inoltre non dobbiamo farli ripartire perché sono molto bravi tecnicamente. Io sto bene, ho più continuità e so di poter fare ancora meglio. Siamo concentrati e sereni, vogliamo fare una grande prestazione”.