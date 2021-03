Messa da parte la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, la Roma di Paulo Fonseca adesso dovrà pensare al big match di domenica sera dello Stadio Olimpico contro il Napoli di Gattuso, prima della sosta per le Nazionali. Intanto il direttore generale Tiago Pinto continua a pensare al calciomercato, scandagliando anche il sudamerica. In particolare, i radar del dirigente della Roma sono orientati verso il Brasile dove già da tempo è stato sottoposto all’attenzione dell’ex dirigente del Benfica il nome di Danilo.

Calciomercato Roma, le ultime su Danilo

Centrocampista difensivo classe 2001, di proprietà del Palmeiras, con il quale ha trionfato in Copa Libertadores. Il suo contratto è ‘blindato’ fino al 2025 e nelle prime tre partite di campionato ha già realizzato un gol e fornito un assist. Come riportato da ‘calciomercato.it‘, una possibile partenza di Danilo non è esclusa e la sua valutazione è tra i 13 e i 15 milioni di euro, bonus esclusi. L’ultimo interesse, dopo Juventus, Roma e Milan per il giovane centrocampista è del Benfica, proprio l’ex squadra di Tiago Pinto. Il suo entourage si è messo in posizione di attesa, consapevole che da qui ai prossimi mesi il numero delle pretendenti illustri è destinato a crescere.