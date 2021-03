Il calciomercato Roma sarà caratterizzato da cessioni e acquisti, ma anche dalla possibile ricerca di un nuovo allenatore

In scadenza di contratto il prossimo giugno, Paulo Fonseca potrebbe rinnovare automaticamente con la Roma in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La sconfitta in casa del Parma ha tremendamente compromesso il cammino giallorosso verso l’obiettivo, ma una vittoria domenica contro il Napoli potrebbe dare nuovo slancio al campionato romanista. Prima, c’è da affrontare il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar, battuto 3-0 nella gara di andata. A tenere banco, tuttavia, sono ancora le voci sull’allenatore portoghese, finito nel mirino di diverse squadre, anche in Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, volata a quattro per Sarri

LEGGI ANCHE >>> Roma, ESCLUSIVO | Caputi su Allegri, Sarri, Dzeko, Pellegrini e Zaniolo

Calciomercato Roma, il Napoli ha scelto Fonseca

Tra queste, c’è sicuramente il Napoli. Pronto a separarsi da Gattuso a fine stagione, Aurelio De Laurentiis ha avuto contatti concreti con Sarri nelle ultime settimane, ma non solo. Secondo il giornalista Attilio Malena, infatti, ai primi posti nella lista del presidente azzurro ci sarebbe anche il nome del tecnico portoghese. Adl non esclude ancora una permanenza di Gattuso in caso di qualificazione alla Champions, ma il primo a non essere convinto di questa soluzione sarebbe proprio l’ex centrocampista e allenatore del Milan.