Roma alla ricerca dell’erede di Edin Dzeko, che potrebbe arrivare dalla Germania: alla corsa al bomber si unisce anche Jurgen Klopp

A fine stagione probabilmente la Roma dirà addio ad Edin Dzeko. Il bomber della Roma sembrerebbe aver già preparato le valigie, visto che il rapporto sia con Fonseca, ma anche con la società, non si sarebbe mai risanato fino in fondo dopo la spaccatura creatasi a seguito dell’eliminazione contro lo Spezia in Coppa Italia.

Così la Roma è già al lavoro per cercare un degno erede del bosniaco, titolare fisso dell’attacco giallorosso negli ultimi sei anni. Dunque tra i diversi nomi finiti nella lista del general manager Tiago Pinto, ce n’è uno che affascina particolarmente i giallorossi e non solo, ovvero quello di Sasa Kalajdzic. Su di lui però c’è lo sguardo attento di diversi club europei, a cui si aggiunge anche quello di Jurgen Klopp.

Calciomercato Roma, Kalajdzic erede di Dzeko: il Liverpol e l’Everton si uniscono alla corsa

Il calciomercato della Roma molto probabilmente in estate si concentrerà sull’attacco. Infatti i giallorossi potrebbero vedere la partenza di Edin Dzeko, che dopo sei anni a suon di gol potrebbe lasciare la capitale. Negli ultimi tempi ad attirare l’attenzione del club romanista e non solo è un attaccante della Bundesliga, Sasa Kalajdzic.

In questa stagione il bomber dello Stoccarda ha collezionato 27 presenze tra campionato e coppa, mettendo a segno 14 gol e 4 assist. La valutazione dell’austriaco si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma a suon di gol questa potrebbe lievitare. Sulle sue tracce ci sono diversi club come la Juventus e il West Ham. A questi, secondo quanto riportato da ‘Team Talk’, si aggiungerebbero nelle ultime settimane anche il Liverpool e l’Everton. Il bomber sembrerebbe in particolare avere una passione per i ‘Reds’, ma da qui a fine stagione mai dire mai.