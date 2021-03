La Roma osserva con interesse la situazione contrattuale di un giocatore del Real Madrid: rinnovo rifiutato e occasione a zero

Il calciomercato estivo è ancora lontano, ma le occasioni iniziano già ad essere ottime. Infatti a giugno sono diversi e di spessore i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto e saranno liberi di lasciare i club d’appartenenza a parametro zero. Anche la Roma lavora su questo fronte, per capire se ci possa essere l’opportunità di mettere a segno un colpo a costo zero, che vada a rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Così la società giallorossa sembrerebbe aver puntato il mirino in Spagna, precisamente nel Real Madrid. Qui sono diversi i giocatori in scadenza, ma uno in particolare potrebbe rientrare nei piani del club capitolino. Il rinnovo con i ‘Blancos’ è stato rifiutato, e a giugno potrebbe partire l’assalto.

Calciomercato Roma, niente rinnovo per Lucas Vazquez: occasione a parametro zero

Il calciomercato estivo potrebbe seguire l’andamento delle ultime due sessioni, ovvero con prezzi ridotti e club con maggiori difficoltà a spendere, visti i diversi mancati introiti durante quest’anno di pandemia. Quindi importanti saranno anche le occasioni a parametro zero. Una di queste per la Roma potrebbe essere rappresentata dall’esterno del Real Madrid, Lucas Vazquez.

Infatti lo spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid, ma il prolungamento di contratto sembrerebbe essere sempre più complicato. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Marca’, la proposta dei ‘Blancos’ di rinnovo con una riduzione dell’ingaggio del 10% sarebbe stata rifiutata da Lucas Vazquez, allontanando così le possibilità di permanenza nella capitale spagnola. Così per la Roma potrebbe aprirsi un’ottima occasione per acquistare un giocatore di grande tecnica a costo zero, ma bisognerà fare i conti con l’interesse anche del Milan.