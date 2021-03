La Roma continua a cercare un nuovo bomber per la prossima stagione: nel mirino c’è un attaccante della Serie A su cui c’è anche il Napoli

Poco più di tre mesi all’apertura ufficiale della session estiva di calciomercato, con i club italiani che sin da ora sono al lavoro per cercare rinforzi per la prossima stagione. In casa Roma uno dei reparti fondamentali da rinforzare è senza dubbio l’attacco. Infatti a fine stagione sembra essere molto probabile l’addio di Edin Dzeko, con un rapporto mai realmente risanato dopo i fatti successi a seguito di Roma-Spezia di Coppa Italia.

Anche su Borja Mayoral la società dovrà riflettere, pur avendo la possibilità di tenerlo in prestito dal Real Madrid un altro anno. Così il general manager Tiago Pinto sta già monitorando diversi profili a cui poter dare la caccia in estate. Tra questi c’è un giovane di Serie A, ma occhio alla concorrenza del Napoli.

Calciomercato Roma, Mihaila nel mirino: c’è anche il Napoli

In estate in casa Roma potrebbe arrivare l’ennesima rivoluzione. Il primo reparto da rinforzare sarà l’attacco, visto che molto probabilmente Edin Dzeko deciderà di partire a fine stagione. Così bisogna trovare un degno erede, o se questo fosse Borja Mayoral, trovare una riserva allo spagnolo.

Così, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, tra i nomi nella lista del general manager Tiago Pinto sarebbe stato inserito anche quello di Valentin Mihaila, attaccante del Parma che domenica ha segnato il gol dell’1-0 proprio contro la squadra di Fonseca. Classe 2000, l’attaccante romeno è arrivato nei ducali a ottobre e fino ad ora ha collezionato 11 presenze e 2 gol in Serie A, e una presenza con gol in Coppa Italia. La sua valutazione al momento supererebbe i 10-12 milioni, dunque un prezzo nemmeno troppo alto. Ma su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Napoli. Dunque in circa sei mesi il gioiellino del Parma ha fatto impazzire la Serie A, e ora parte l’asta per assicurarselo.