Calciomercato Roma, un ritorno di fiamma per la porta giallorossa

E’ tempo di altre voci per il calciomercato della Roma, con tanti rumors che si accavallano anche riguardo la formazione giallorossa.

Uno dei nodi che la società sarà chiamata a sciogliere nel corso dell’estate sarà quello del portiere. Pau Lopez sta cercando di meritarsi la conferma a titolare della Roma, ma non è da escludere che si possa cambiare estremo difensore. E sono diversi già i nomi che sono stati accostati ai giallorossi. In primis quello di Juan Musso, portiere dell’Udinese che ha un costo però importante, almeno 20-25 milioni di euro. Anche Gollini dell’Atalanta e Silvestri del Verona sembrano essere delle piste percorribili. Adesso però si sussurra anche di un ritorno di fiamma per un portiere già accostato alla Roma in passato.

Calciomercato Roma, Meret occasione tra i pali

Un altro nome si aggiunge alla lista dei possibili portieri del futuro per la Roma. Secondo quanto riporta infatti Calciomercato.com, anche i giallorossi sono interessati alle prestazioni di Alex Meret. L’estremo difensore classe 1997 non trova spazio con continuità nel Napoli di Rino Gattuso, che spesso e volentieri gli preferisce il colombiano Ospina. Meret, da molti considerato come uno dei migliori estremi difensori italiani, potrebbe dunque salutare in estate e la Roma lo ha messo nel mirino. Non ci sarebbero però solo i capitolini a seguirlo con attenzione. Anche l’Inter sta cercando il sostituto di Handanovic e pure la Fiorentina vorrebbe affidargli i pali della sua porta.