Calciomercato Roma, altro rinnovo ufficiale: firma fino al 2024

Calciomercato Roma, arriva un altro rinnovo per i giallorossi. Ufficiale la firma fino al 2024 del difensore in forza a De Rossi

C’è un altro rinnovo dentro la Roma Primavera. È ufficiale infatti la firma di Filippo Tripi sul contratto che lo legherà alla società giallorossa fino al 2024. Lo ha annunciato lo stesso calciatore su Instagram, pubblicando una sua foto con la data della nuova scadenza ad accompagnare il tutto.

Tripi, 19 anni, è il capitano della Primavera allenata da De Rossi. Io dei punti cardine della squadra che già è stato chiamato da Fonseca nel corso di questa stagione. Tiago Pinto sta mettendo basi solide per il futuro della Roma, continuando il lavoro che la società aveva iniziato prima del suo arrivo quando, tra novembre e dicembre, erano stati diversi i calciatori che avevano allungato il proprio contratto.

Calciomercato Roma, adesso tocca ai big

All’inizio del mese era stato annunciato anche il rinnovo di Ibanez, con conseguente aumento di contratto per il difensore brasiliano. Adesso però dovrà essere il momento dei big, a partire da Pellegrini: anche in questo caso non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda la firma. Il capitano si legherà alla Roma quasi a vita.

Tenendo presente che la società ha già deciso di far valere la clausola per Mkhitaryan, adesso toccherà al calciatore sciogliere tutte le riserve che al momento lo vedono protagonista. Saranno mesi importanti per il futuro dell’armeno. Intanto la Roma guarda al futuro, blindando i giovani più promettenti della Primavera. Un segnale chiaro: si vuole dare continuità al percorso fin qui intrapreso.