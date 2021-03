Roma, De Rossi nello staff della Nazionale: incarico per l’ex giallorosso

Roma, Daniele De Rossi entra a fare parte dello staff della Nazionale di Roberto Mancini. Sarà collaboratore tecnico.

Daniele De Rossi è ufficialmente un nuovo collaboratore tecnico della Nazionale allenata da Roberto Mancini. La notizia è stata anche commentata dallo stesso ex capitano della Roma, attraverso una nota apparsa sul sito della Figc. “Sono orgoglioso di iniziare questa mia nuova avventura e ringrazio sia il presidente Gravina che il Ct Mancini” ha detto De Rossi.

“Sarà emozionante per me tornare a Coverciano. È come tornare a casa. Ritrovo tanti amici ed ex compagni e non vedo l’ora di iniziare. Lo farò con entusiasmo, sapendo che sono solamente all’inizio ed ho ancora tanto da imparare”.

Roma, le parole di Robeerto Mancini

“Mi fa molto piacere che Daniele si aggiunga al nostro gruppo – ha invece commentato Roberto Mancini – sono certo che saprà dare ai ragazzi un contributo importante e spero che questa sua prima esperienza possa essergli utile per il futuro”. “Sono certo – ha invece detto Gravina – che il suo legame con la maglia azzurra possa diventare un valore aggiunto per la squadra. Il Ct saprà come valorizzare le sue capacità all’interno del gruppo”.

De Rossi, campione del Mondo del 2006, inizia così la sua avventura come tecnico. In questo caso come collaboratore di Mancini. Un primo passo verso la panchina. Una nuova carriera che l’ex giallorosso non ha mai smentito di voler intraprendere. Sembrava anche potesse iniziare velocemente – voci sul Crotone poi smentite – ma così non è stato. Adesso però c’è questo primo incarico a pochi mesi dall’Europeo.