Shakhtar-Roma, ammonito a Kiev: salterà la prossima partita

Shakhtar-Roma è il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con i giallorossi di Fonseca a caccia dei quarti di finale.

Il gol segnato nella ripresa da Borja Mayoral sta avvicinando la Roma al passaggio del turno, anche se ci sarà da lottare fino all’ultimo minuto. La squadra di Fonseca si è espressa su buoni livelli. Il tecnico portoghese ha “rischiato” in questo match alcuni giocatori che erano in diffida. E purtroppo dall’Ucraina non arrivano buone notizie perché un giallo rimediato costringerà la Roma a dover rinunciare ad uno dei suoi uomini migliori nella prossima partita che dovrà giocare in Europa League.

LEGGI ANCHE –>>Roma, il cerchio si stringe: per la panchina trovato l’accordo



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, rimpianto e rilancio: affare ancora possibile

Roma, Karsdorp sarà squalificato

La tegola per la Roma è arrivata nella ripresa, quando Karsdorp è stato ammonito per un fallo commesso. L’olandese faceva parte dell’elenco dei diffidati, per cui sarà senz’altro squalificato per un turno dal giudice sportivo. Davvero un peccato considerando che Karsdorp è ormai un titolare fisso nello scacchiere di Fonseca. Gli altri diffidati in casa Roma sono Villar, Bruno Peres e Mancini.