Shakhtar-Roma, Borja Mayoral: “Io titolare? Decide il mister”

Autore di una doppietta l’attaccante giallorosso Borja Mayoral ha parlato ai microfoni di ‘Roma TV’ dopo la vittoria per 2-1 a Kiev in casa dello Shakhtar Donetsk, nella gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. “La partita è stata dura e loro giocano bene. Abbiamo sofferto, ma ci siamo qualificati, questo è l’importante – ha detto sul match -. Ogni partita è diversa, a loro piace tenere il pallone e noi dovevamo essere bravi in difesa. Sappiamo che il calcio in Italia è diverso, abbiamo sbagliato l’ultima partita ma ora pensiamo al Napoli. Io titolare? Decide il mister, io lavoro e mi faccio trovare pronto. Oggi sono contento dei due gol”.

