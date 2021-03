Calciomercato Roma, c’è una decisione da prendere al più presto

Il calciomercato della Roma continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti dai social sui tifosi. Si guarda già alla prossima stagione.

Siamo arrivati alle fasi cruciali della stagione, con i giallorossi a caccia del quarto posto in campionato e ai quarti di finale di Europa League. Proprio in questo torneo si sta mettendo in grande evidenza Borja Mayoral, che insieme a Pizzi (Benfica) e Yazici (Lille) è al comando della classifica dei cannonieri con 7 centri realizzati. Ma lo spagnolo è anche l’unico che può migliorare il suo score, visto che gli altri sono stati eliminati. L’ex Real Madrid è stato impiegato spesso in Europa da Fonseca e ha ripagato la sua fiducia a suon di gol. In totale, considerando anche la serie A, finora sono 13 i suoi centri che lo rendono il miglior marcatore giallorosso in stagione.

Calciomercato Roma, 15 o 20 milioni per il riscatto di Mayoral

Quale sarà il futuro allora di Mayoral? Il suo cartellino è ancora di proprietà del Real Madrid e la Roma dovrà decidere al più presto se puntare anche per i prossimi anni sul giovane attaccante. Facile pensare che il club giallorosso possa confermarlo, anche perché il prezzo è decisamente abbordabile e Mayoral è ancora molto giovane e con margini di miglioramento. Come ricorda infatti la Gazzetta dello Sport per riscattare il numero 21 occorreranno questa estate 15 milioni di euro. Una cifra che invece nell’estate 2022 salirebbe a 20 milioni.