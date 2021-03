Calciomercato Roma, il sogno è in Francia: in corsa anche i giallorossi

Calciomercato Roma, i giallorossi in corsa per l’attaccante che alla fine della stagione saluterà la Francia. I Friedkin ci pensano.

Ci sarebbe anche la Roma in corsa per Mauro Icardi. Soprattutto se i giallorossi riuscissero a qualificarsi alla prossima Champions League, i Friedkin avrebbero tutta l’intenzione di regalarsi un centravanti importante. E, nelle ultime ore, una delle piste porterebbe anche all’argentino ex Inter, che alla fine della stagione, con ogni probabilità, lascerà il Psg.

La notizia è riportata da calciomercato.com, che spiega come tutto passi però dall’approdo, nella prossima stagione, alla massima competizione europea. Sull’attaccante c’è anche la Juventus, ma la Roma potrebbe davvero regalarsi un uomo importante lì davanti vista la rivoluzione che verrà fatta nel reparto la prossima estate.

Calciomercato Roma, tutto su Icardi

C’è ovviamente anche la pista Vlahovic: ma sarebbe pronto in caso di qualificazione Champions ad essere buttato nella mischia in Europa? È questa la domanda principale che si pongono i dirigenti giallorossi. La risposta, per Icardi, è scontata. L’attuale Psg da quando è tornato in campo dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per buona parte della prima fase di stagione, ha ritrovato gol e continuità. Cosa che non gli sono mai mancate, c’è da dirlo, quando era un tesserato nerazzurro.

Con l’addio quasi assicurato di Dzeko, e con Mayoral che nonostante abbia raggiunto 13 gol totali (di cui 7 in Europa League, capocannoniere) non convince del tutto, i Friedkin starebbero pensando al grande colpo per il reparto avanzato. Sarebbe sicuramente il degno erede di Dzeko.