Per la Roma non c’è un attimo di sosta e dopo avere centrato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League è già tempo di pensare alla prossima partita di campionato contro il Napoli. Una sfida di fondamentale importanza in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Un incrocio molto pericoloso che metterà di fronte parecchi calciatori che a fine stagione potrebbero passare da una società all’altra, come già capitato recentemente con Diawara e Manolas.

