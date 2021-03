Europa League, sorteggio quarti di finale: l’avversaria della Roma – LIVE

Europa League, a partire dalle 13:00 la diretta testuale del sorteggio dei quarti di finale. Ecco l’avversaria della Roma.

La Roma si prepara a conoscere quale squadra affronterà nei quarti di finale di Europa League. Dopo avere eliminato senza particolari affanni il Braga ai sedicesimi e lo Shakhtar Donetsk agli ottavi, la speranza è quella di pescare bene al sorteggio di Nyon che partirà alle ore 13:00. Nei quarti di finale, come era già del resto avvenuto per gli ottavi, non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione. La Roma non corre però questo rischio, visto che è rimasta l’unica squadra di Serie A ancora in corsa non solo in Europa League in tutte le competizioni Champions League inclusa.

Europa League, chi evitare e chi pescare al sorteggio

La squadra da evitare a tutti i costi è il Manchester United, che ha appena eliminato il Milan e che per rosa e tradizione è al momento la principale favorita per la vittoria finale. Sarebbe meglio non affrontare già ai quarti di finale anche l’Arsenal, che pur non essendo più ai livelli dei tempi di Wenger resta una big del calcio inglese ed europeo. Nel Villarreal c’è Emery come allenatore, uno che l’Europa League l’ha già vinta tre volte ai tempi del Siviglia.

L’Ajax è una squadra sempre tosta da affrontare, ma negli ultimi due anni ha perso gran parte dei suoi giovani gioielli e non ha a disposizione il portiere Onana fermato per doping e l’attaccante Haller non inserito nella lista Uefa per una clamorosa svista.

Decisamente più abbordabili Dinamo Zagabria e Slavia Praga, contro cui c’è ancora una rivincita in ballo. Alla portata anche il Granada, squadra però scorbutica e difficile da affrontare: per informazioni, chiedere al Napoli.

Il sorteggio in DIRETTA

Sta per iniziare il sorteggio dei quarti di finale di Europa League. A momenti la Roma conoscerà la sua rivale. La diretta testuale è qui di seguito. Si può seguire anche sul sito ufficiale della UEFA.

QUARTI DI FINALE

Iniziato il sorteggio

Granada-Manchester United

contro vincente

Ajax-ROMA

Arsenal-Slavia Praga

contro vincente

Dinamo Zagabria-Villarreal