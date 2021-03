La Roma continua il proprio cammino in Europa League approdando ai quarti di finale: sorteggiata l’avversaria

Il sogno europeo della Roma continua. I giallorossi anche nel ritorno degli ottavi di Europa League hanno battuto lo Shaktar Donetsk per 1-2. La doppietta di Borja Mayoral ha spento le flebili speranze di rimonta degli ucraini, che all’ora di gioco avevano segnato il gol del pari con Junior Moraes. Con l’eliminazione del Milan dalla competizione, la Roma rimane l’unica squadra a rappresentare l’Italia in Europa.

Oggi alle 13 avverrà il sorteggio dei quarti di finale, dove si conoscerà il destino della squadra di Fonseca. Le squadre rimaste in corsa sono tutte temibili, anche se ovviamente ci sono club più blasonati che sarebbe meglio evitare, come Manchester United e Arsenal. E la Roma, in un certo senso, c’è riuscita. Svelata infatti quale sarà l’avversaria giallorossa nel prossimo turno.

Europa League, sarà Roma-Dinamo Zagabria: la predizione del simulatore

La Roma approda ai quarti di finale di Europa League dopo aver eliminato per la seconda vola una ex squadra di Paulo Fonseca, ovvero lo Shaktar Donetsk. Oltre ai giallorossi ad approdare al turno successivo sono due inglesi su tre, ovvero Manchester United e Arsenal, con il Tottenham eliminato a sorpresa da una rimonta pazzesca della Dinamo Zagabria. Poi le due spagnole, Villareal e Granada, che superano agevolmente Molde e Dynamo Kiev, e infine l’Ajax, che passeggia contro lo Young Boys.

In una simulazione effettuata da ‘Asromalive’, l’avversaria sorteggiata per la Roma è stata la Dinamo Zagabria. I croati hanno sorpreso contro la squadra di Mourinho vincendo 3-0 in casa e ribaltando il 2-0 in favore degli inglesi all’andata. Questo ovviamente li rende temibili, ma i giallorossi così eviterebbero avversari più blasonati come Arsenal e Manchester United. In semifinale però, l’avversaria uscirebbe dal confronto tra i ‘Red Devils’ e l’Ajax. Vedremo alle 13 cosa dirà l’urna di Nyon.