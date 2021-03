Roma, cinque giallorossi chiamati nell’Italia di Mancini

Mentre la Roma prepara il match contro il Napoli, l’Italia di Roberto Mancini ha diramato la lista delle convocazioni per i prossimi impegni.

Non bisogna infatti dimenticare che il campionato di serie A osserverà un turno di riposo dopo il prossimo weekend. E anche la Roma fornirà degli elementi ad una nazionale che vuole essere protagonista ai prossimi Europei ma deve iniziare anche a pensare ai mondiali del 2022. Si giocheranno infatti nel giro di una settimana ben tre match validi per le qualificazioni in vista del Qatar. L’Italia giocherà il 25 marzo a Parma contro l’Irlanda del Nord, quindi proseguirà con i suoi appuntamenti il 28 marzo a Sofia per giocare contro la Bulgaria e il 31 marzo a Vilnius dove affronterà la Lituania.

Roma, un “blocco” giallorosso si vestirà azzurro

Sono ben cinque i giocatori della Roma che sono stati convocati da Mancini, a testimonianza di come il club giallorosso fornisca un vero e proprio “blocco” all’Italia. Mancini, Spinazzola, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy fanno parte dell’elenco dei convocati. Sono tutti elementi fondamentali nello scacchiere di Paulo Fonseca e il loro rendimento nel corso degli ultimi mesi è cresciuto indubbiamente. Cristante rappresenta poi un vero e proprio jolly visto che può giocare sia in difesa che a centrocampo. All’appello manca poi Zaniolo, che è sulla via del recupero. Difficile però che possa esserci ai prossimi Europei.