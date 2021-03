Roma, sorteggio quarti di finale Europa League: orario e diretta streaming

Superato lo scoglio Shakhtar, adesso per la Roma è già tempo di pensare al sorteggio dei quarti di finale di Europa League. Chi sarà il prossimo avversario?

Negli ottavi la squadra di Fonseca è apparsa davvero solida e ambiziosa. Dopo aver messo una seria ipoteca sulla qualificazione nel match d’andata, anche nel ritorno i giallorossi hanno tenuto a bada lo Shakhtar e sono riusciti a passare il turno. Il cerchio si stringe sempre di più ed essere tra le prime otto di Europa League è senz’altro una grande soddisfazione per il club capitolino. Che però non ha alcuna voglia di fermare la sua corsa in questo torneo. Certo è che adesso l’asticella della difficoltà si alza sempre di più.

LEGGI ANCHE –>>Roma, il cerchio si stringe: per la panchina trovato l’accordo



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, rimpianto e rilancio: affare ancora possibile

Roma, domani il sorteggio di Europa League a Nyon

Grande attesa adesso per capire chi sarà l’avversario della Roma nei quarti di finale, che si giocheranno il 7 e il 14 aprile. Un doppio confronto che si preannuncia comunque infuocato, qualsiasi sarà la rivale, la posta in palio è davvero altissima. Ecco quali sono le altre squadre qualificate: Arsenal, Dinamo Zagabria, Granada, Manchester United, Slavia Praga, Ajax e Villarreal. Clamorosamente eliminato il Tottenham di Josè Mourinho. Il sorteggio dei quarti di finale si terrà oggi 19 marzo a Nyon, in Svizzera, con inizio alle ore 13. Si potrà seguire in diretta streaming su Sky Sport oppure attraverso il sito dell’Uefa. I tifosi giallorossi sicuramente seguiranno con grande attenzione l’estrazione delle palline dalle urne.