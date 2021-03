Calciomercato Roma, casting allenatore: spunta un altro big

Il calciomercato della Roma è sempre un argomento molto dibattuto dalla tifoseria, che sogna una squadra vincente in Italia e in Europa.

Un obiettivo che si è posto la nuova dirigenza americana. Da quando la famiglia Friedkin si è insediata a Trigoria, sono cambiate decisamente tante cose. I due vertici della società sono costantemente presenti, vicini alla squadra, con tanta voglia di realizzare un progetto importante, quello che vede la Roma sempre più proiettata verso il top. C’è una rosa da rinforzare, investimenti da pianificare e uno stadio da realizzare. Per farlo bisogna studiare nel dettaglio ogni possibile mossa. Compresa quella della scelta dell’allenatore.

Calciomercato Roma, Nagelsmann idea per la panchina

Come riporta La Repubblica, si guarda inevitabilmente già alla prossima stagione. La conferma di Fonseca non è da escludere, del resto l’allenatore portoghese ha saputo guidare la Roma anche nei momenti meno facili, rinunciando di fatto quest’anno al gioiello Zaniolo e valorizzando la rosa. Il suo rinnovo contrattuale al momento passa dalla conquista del quarto posto, ma non è da escludere nemmeno una fiducia al di là di ogni possibile piazzamento per dare continuità al progetto. L’alternativa maggiore rimane Allegri, ma ora c’è anche un altro nome che intriga. E’ quello di Julian Nagelsmann, 33enne allenatore del Lipsia. Un tecnico giovane ma che in questi anni ha dimostrato di essere un big della panchina, portando le sue squadre ai vertici dei campionati e capace anche di fare bella figura in Europa.