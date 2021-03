Calciomercato Roma, colpo di scena in porta: vuole lasciare

Calciomercato Roma, colpo di scena per quanto riguarda il portiere. Non vuole rimanere all’Everton nella prossima stagione

Sembrava non ci fossero problemi per il futuro di Olsen: l’Everton era pronto a investire la cifra (tra i 7 e gli 8 milioni di euro) per tenere il portiere in Inghilterra anche nella prossima stagione. Soldi importanti anche per la Roma, che avrebbe investito il denaro per cercare delle nuove soluzioni sul mercato. Ma negli ultimi giorni qualcosa si è rotto.

Olsen infatti è stato vittima di una violenta rapina nella sua abitazione. E sarebbe stato traumatizzato dall’evento tanto che, insieme alla moglie, oltre ad aver cambiato casa momentaneamente, avrebbe deciso di far ritorno in Svezia per un periodo non definito. Inoltre il portiere al momento è ai box per un infortunio, che lo terrà fuori dalla gara di stasera di Fa Cup contro il Manchester City di Guardiola. Lo spiega il Dailymail.

Calciomercato Roma, Olsen vuole lasciare l’Inghilterra

Se le notizie riportate dall’Inghilterra venissero confermate, sarebbe un bel problema per la società giallorosa. Che già sperava di poter risolvere la questione e i presupposti c’erano davvero tutti. Il portiere svedese, quando era stato chiamato in causa da Carlo Ancelotti, aveva sempre risposto alla grande: prestazioni importanti che in alcuni momenti lo hanno visto anche sfilare il posto da titolare a Pickford. E il riscatto sembrava davvero una formalità.

Adesso questa notizia. Che sicuramente fa dispiacere. I motivi, extracalcistici, sono sempre da tenere in considerazione. Se Olsen non si sentisse più sicuro allora la partenza sarebbe impossibile da evitare. C’è di mezzo anche la famiglia, e le cose sembrano davvero complicate da poter risolvere.