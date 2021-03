Calciomercato Roma, proposti due bomber da urlo

Giorni davvero caldi anche in chiave calciomercato in casa Roma, dove si iniziano a pianificare le prime mosse per il futuro.

La squadra di Paulo Fonseca è in corsa per il quarto posto ed è ai quarti di finale di Europa League. Decisamente per ora un ruolino di marcia positivo, con la possibilità di arrivare in fondo al torneo europeo e magari di riuscire a conquistare in volata il piazzamento che porterebbe ad un posto in Champions League. E anche al rinnovo contrattuale dell’allenatore portoghese, che sta gestendo nel migliore dei modi una stagione decisamente travagliata.

Calciomercato Roma, proposti Icardi e Aguero

La famiglia Friedkin non farà mancare rinforzi per il futuro. La rosa è già solida e ha un gruppo italiano che è di fatto il trascinatore. Non a caso sono stati ben cinque gli elementi giallorossi convocati nella nazionale di Roberto Mancini: Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Mancini e Spinazzola. Sono loro i cardini dai quali ripartire. Ma serve un grande bomber e come riporta Repubblica ci sono due nomi che intrigano la dirigenza americana. Alla Roma infatti sarebbero stati proposti Mauro Icardi e Sergio Aguero. Il primo sta trovando poco spazio nel Psg e potrebbe considerare un ritorno in serie A. Inutile sottolineare lo spessore di questo attaccante, bomber di razza e predatore dell’area di rigore. L’ altro argentino invece è in cerca di un nuova avventura calcistica, visto che il suo contratto con il City si concluderà a giugno. Potrebbe essere un grande colpo a parametro zero.