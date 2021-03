Calciomercato Roma, dispetto alla Juventus | Offerta con scambio già pronta

Calciomercato Roma, c’è il concreto interesse per il centrocampista. L’offerta giallorossa sarebbe già pronta

La Roma è seriamente interessata alle prestazioni di Manuel Locatelli. E avrebbe pronta l’offerta per arrivare al centrocampista del Sassuolo che è seguito anche dalla Juventus e dal Milan, che farebbe carte false per riaverlo.

La pista di mercato è riportata dal portale specializzato fichajes.net, che spiega come la società giallorossa, in vista della prossima stagione, abbia messo gli occhi sul profilo del centrocampista, ormai in pista stabile nella nazionale di Roberto Mancini, e che è ambito anche dai top club europei.

Calciomercato Roma, su Locatelli ci sono le big

Detto della Juventus e anche del Milan, su Manuel Locatelli, nelle scorse settimane, è venuto fuori anche l’interesse di Barcellona e Manchester City. Soprattutto Guardiola ne avrebbe apprezzato le qualità tecniche che lo hanno messo al centro del progetto del Sassuolo. E anche Mancini non ne fa più o meno per la squadra azzurra.

Non si parla, è evidente, di pochi spiccioli. Ma servono 40 milioni di euro per il centrocampista. Una cifra considerevole. Un investimento sicuramente importante e a lunga gittata, ma ovviamente la Roma, in questo momento, non potrebbe spendere una cifra del genere. E allora potrebbe mettere sul piatto qualche contropartita tecnica: il Sassuolo, che punta molto sui giovani, potrebbe essere interessato a Calafiori per esempio, oppure a Carles Perez, che non rientra nei piani di Fonseca. Vedremo. In ogni caso la Roma c’è. Anche quando si tratta di calciatori che a primo impatto non sembrano essere nelle possibilità economiche della società di Friedkin.