Calciomercato Roma, il Milan prepara un doppio “scippo”

Il calciomercato della Roma è un argomento di discussione, ancor più in previsione della prossima sosta del campionato di serie A.

Una sosta per gli impegni delle nazionali che servirà alle società anche per fare un primo punto sui progetti per il futuro. La Roma è in piena corsa per un posto nella prossima Champions League e si trova ai quarti di finale di Europa League. Ci si giocherà insomma tutto nelle prossime settimane e la squadra di Fonseca non vuole farsi trovare impreparata. Di sicuro però c’è anche il fatto che la dirigenza guarda ai possibili rinforzi per la prossima stagione. Con la concorrenza che sembra aumentare per due potenziali obiettivi.

Calciomercato Roma, anche il Milan su Vlahovic e Musso

Ci sono dei calciatori che i giallorossi hanno messo nel mirino. Uno è il portiere dell’Udinese Juan Musso, che potrebbe essere il sostituto tra i pali di Pau Lopez. Il secondo è invece il giovane bomber della Fiorentina Dusan Vlahovic. Un classe 2000 tra i più promettenti, centravanti spietato in area di rigore e destinato sicuramente ad una carriera importante. Per entrambi però adesso c’è anche la concorrenza del Milan. Il portiere argentino infatti diventerebbe un obiettivo dei rossoneri nel caso in cui Donnarumma deciderà di non rinnovare. E in attacco Vlahovic è destinato ad essere il successore di Ibrahimovic e per lui il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro.