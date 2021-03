Calciomercato Roma, futuro panchina: inserimento Tottenham

Calciomercato Roma, c’è l’inserimento del Tottenham sul tecnico. Mourinho rischia grosso dopo la delusione in Europa League.

Nelle scorse ore il tecnico tedesco del Lipsia, Nagelsmann, uno dei giovani più promettenti in circolazione, è stato accostato alla panchina giallorossa. Sarebbe un vero e proprio colpaccio qualora la trattativa davvero si concretizzasse, anche se, nelle ultime ore, ci sarebbe un inserimento dall’Inghilterra.

Lo riporta il Mirror, che spiega che Mourinho è sulla graticola. E non potrebbe essere altrimenti visto che il suo Tottenham, giovedì scorso, è stato eliminato dalla modesta formazione croata della Dinamo Zagabria, che è riuscita nell’impresa di ribaltare lo 0-2 dell’andata subito a Londra. Una rimonta spettacolare che ha gettato ombre sul futuro del portoghese sulla panchina londinese.

Calciomercato Roma, gli occhi del Tottenham

Lo Special One (in Inghilterra ci mettono l’ex davanti) rimane in bilico. Si giocherà tutto in questa seconda parte di stagione. Al momento la sua squadra è distante sei punti dalla Champions. Ma il mese prossimo, Mourinho, ha anche la possibilità di vincere la Carabao Cup contro il Manchester City in finale. Da lì passa il suo futuro.

Oltre a Nagelsmann, però, gli occhi della società inglese sono finiti anche su Rodgers, attuale allenatore del Leicester. Ma senza dubbio è il tedesco il profilo preferito, anche perché nella passata stagione è riuscito a portare il Lipsia fino alla semifinale di Champions e adesso è a solamente una lunghezza – con una gara in più – dal Bayern capolista in Bundesliga. La concorrenza quindi, per la Roma, è veramente importante.