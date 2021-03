Sarà una grande sfida, uno scontro diretto per la zona Champions League, quella di domani sera dello Stadio Olimpico tra la Roma di Paulo Fonseca e il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei provengono dall’ottima vittoria contro il Milan a San Siro, mentre i giallorossi prima dalla sconfitta di Parma per 2-0, e poi dalla vittoria di Kiev per 2-1 nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. La classifica vede i partenopei a pari punti con i capitolini, a quota 50, ma con una gara da recuperare, quella contro la Juventus che ha fatto infastidire la Roma, causa posticipo.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma-Napoli, esclusivo Gagliotti: ecco la situazione su Sarri, Veretout e Hysaj

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, dispetto alla Juventus | Offerta con scambio già pronta

Roma-Napoli, convocati Gattuso

Per quanto riguarda i campani grande novità. Si tratta del ritorno, dopo oltre un mese, di Hirvinh Lozano, il quale è stato convocato da Gattuso per la trasferta di domani sera, anche se non partirà dal primo minuto. Il ballottaggio al centro dell’attacco vede ancora Osimhen favorito su Mertens. Ecco la lista dei convocati del tecnico del Napoli per la sfida contro la Roma di domani in programma allo Stadio Olimpico alle ore 20:45.

Portieri: Meret, Ospina, Contini;

Difensori: Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Costanzo;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Zedadka;

Attaccanti: Lozano, Politano, Insigne, Mertens, Osimhen, Cioffi.