Tra i convocati di Rino Gattuso per la sfida di domani Roma-Napoli, non c’è Stanislav Lobotka, il quale per un grave attacco di tonsillite non si è potuto allenare con i propri compagni a Castel Volturno. Il centrocampista classe ’94 non prenderà parte alla trasferta di domani, ma non sarà presente neanche con la Slovacchia nella sosta delle Nazionali che ci sarà dopo questo turno di campionato.

Roma-Napoli, operazione per Lobotka

Per l’ex giocatore del Celta Vigo si è dovuto ricorrere addirittura ad un intervento per drenare l’ascesso tonsillare, avvenuto questa mattina nella clinica Ruesch, come riportato da ‘calciomercato.it’. L’operazione è durata più del previsto ma da poco tempo è stato dimesso, in modo tale da poter trascorrere già a casa la prossima notte.