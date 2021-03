Roma, contro il Napoli potrebbe arrivare l’ennesima assenza

Per la Roma si avvicina il momento di scendere in campo nel prossimo turno di serie A per affrontare il Napoli, rivale per il quarto posto.

Una partita che si preannuncia decisamente in salita per i giallorossi, che sono stanchi per le fatiche di Europa League e per il rientro da Kiev che senz’altro ha tolto altre energie ai calciatori. Poco riposo per una squadra ora attesa da un importante crocevia in campionato. Il Napoli infatti si sta giocando un posto Champions proprio come la Roma e vista la concorrenza, nemmeno un pareggio può essere considerato un risultato positivo. Bisogna giocare per vincere a tutti i costi.

Roma, Smalling verso l’ennesima assenza stagionale

Fonseca ha un problema in difesa da risolvere e riguarda la presenza o meno di Smalling. Il calciatore inglese anche ieri si è allenato a parte e questo lascia poche speranze di poterlo utilizzare in questo match. O quantomeno dall’inizio, al massimo infatti potrebbe andare in panchina. Per Smalling sarebbe già – come sottolinea la Gazzetta dello Sport – la 19esima partita saltata, la 18esima a causa di un infortunio. Contro il Napoli, salvo sorprese, dovrebbe toccare ancora a Cristante vestire i panni del leader difensivo della Roma. Con Ibanez e Mancini a completare il reparto e con Kumbulla prima alternativa.