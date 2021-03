Calciomercato Roma, l’obiettivo è blindare la porta

Si continuano ad accumulare le voci di calciomercato in casa Roma in vista della prossima stagione. Chi saranno i rinforzi dei giallorossi?

C’è ancora una stagione da concludere e non ci sono dubbi sul fatto che ogni valutazione da parte della dirigenza sarà effettuata soltanto alla fine, quando si capirà se la squadra avrà raggiunto o meno i suoi obiettivi. Ci sono già però dei giocatori nel mirino della Roma per il futuro. In attacco, dove bisognerà probabilmente cercare il sostituto di Edin Dzeko, ma anche in altre zone del campo. E sembra che il club stia cercando anche un altro estremo difensore.

Calciomercato Roma, Musso può arrivare anche se resta Lopez

Calciomercato.it sottolinea come il preferito da parte del gm Pinto e della dirigenza continui a essere Juan Musso dell’Udinese e che i contatti con il suo entourage sono costanti. Il club friulano dal canto suo è pronto a far partire l’asta per il suo portiere, seguito anche da Milan e Inter, sulla base di 20-25 milioni di euro. Una somma decisamente importante che testimoniano il valore del pipelet argentino. Secondo quanto riporta il portale specializzato Musso potrebbe arrivare alla Roma anche in caso di permanenza di Pau Lopez nella capitale. Il portiere spagnolo ha senz’altro migliorato il suo rendimento nel corso di questi mesi e non è da escludere che possa rimanere alla Roma anche in futuro.