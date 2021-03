Stasera si gioca il match contro il Napoli ma è ancora tempo di voci per il calciomercato della Roma in vista della finestra estiva.

Tanti nomi ipotizzati come possibili rinforzi di una Roma che avrà senz’altro già pianificato i suoi obiettivi. La dirigenza giallorossa cercherà di migliorare l’organico per essere al top in Italia e in Europa. Ogni valutazione è senz’altro rinviata alla fine della stagione, quando si saprà se la squadra di Fonseca avrà raggiunto i suoi obiettivi. Ma non ci sono dubbi sul fatto che ci sono alcuni reparti sui quali si dovrà intervenire. E uno di questi è l’attacco. Bisogna capire quale sarà il futuro di Dzeko (che potrebbe partire) e di Borja Mayoral, che potrebbe essere riscattato dal Real Madrid.

Calciomercato Roma, per Kalajdzic servono almeno 20 milioni di euro

Serve in ogni caso una prima punta per il futuro e il dg Tiago Pinto sembra aver già un nome caldo. Come riporta Calciomercato.it infatti il dirigente della Roma ha nel mirino Sasa Kalajdzic, bomber dello Stoccarda in Bundesliga. Un calciatore ancora giovane, visto che ha 24 anni, che è dotato di un fisico possente ma anche di una ottima tecnica. Potrebbe essere il sostituto ideale di Dzeko anche per le caratteristiche che ha. In Bundesliga ha segnato già 13 gol e la sua valutazione è di circa 20 milioni di euro. Di sicuro ci sarà per lui un’asta, visto che anche il Lipsia lo segue con attenzione.