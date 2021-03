Calciomercato Roma, stipendio e richiesta | Il futuro di Allegri

Sono ormai mesi che le voci di calciomercato della Roma danno per possibile l’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei giallorossi in futuro.

Ma l’ex allenatore della Juventus ha molti estimatori in giro per l’Europa e attende il progetto giusto per rimettersi in pista dopo aver concluso la sua esperienza sulla panchina bianconera. Di sicuro c’è per adesso che la Roma ha in Paulo Fonseca un validissimo timoniere. Il tecnico portoghese sta lottando per il piazzamento Champions contro rivali agguerriti e si ritrova ai quarti di finale di Europa League. La Roma è l’unica squadra italiana rimasta in corsa in ambito europeo e questo non può che essere un motivo di soddisfazione. Il rinnovo del contratto di Fonseca è legato proprio alla conquista del quarto posto in campionato, ma non è da escludere che la famiglia Friedkin possa rinnovargli la fiducia.

LEGGI ANCHE –>>Roma, il cerchio si stringe: per la panchina trovato l’accordo



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, rimpianto e rilancio: affare ancora possibile

Calciomercato Roma, Allegri e il suo staff costati alla Juve più di 15 milioni di euro

Massimiliano Allegri ad ogni modo rimane sullo sfondo come uno dei possibili successori del portoghese. Ma all’allenatore livornese pare essere molto interessato anche il Napoli, oltre a vari club europei. Secondo quanto riporta Calciofinanza, che ha parlato dei suoi investimenti, nell’ultimo suo anno alla Juventus la cifra accantonata a bilancio relativamente al suo ingaggio e a quello del suo staff è stata – al lordo – di 15,67 milioni di euro. Una somma relativa al 2019-2020 che si aggira sui 7,5 milioni netti a stagione. Ma chi vorrà prendere Allegri è consapevole del prestigio dell’allenatore e della sua capacità di portare le squadre al successo e sarà ben lieto di fare questo sforzo economico. Come riporta Eleonora Trotta di Calciomercato.it su Twitter la richiesta attuale di ingaggio di Allegri sarebbe di cinque milioni di euro a stagione.