Roma-Napoli, i convocati di Fonseca: ancora assenze pesanti

Sono 22 i convocati di Paulo Fonseca in vista della gara di questa sera, all’Olimpico, contro il Napoli. Ancora assente Smalling: più fuori che in campo in questa stagione, il difensore inglese nemmeno oggi è a disposizione del tecnico per una delle gare più importanti della stagione. Non si conoscono nemmeno i tempi di recupero. Anche se ieri, in conferenza stampa, il tecnico ha spiegato che potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo durante la sosta per le Nazionali.

Non c’è nemmeno Bruno Peres, fermato dal giudice sportivo, mentre si rivede Fazio, che in Europa League non può essere convocato perché non è stato inserito nella lista Uefa. C’è anche Ibanez, uscito malconcio per un colpo alla testa nella gara di Kiev alla fine del primo tempo. Tutto ok per il difensore brasiliano, che stasera sarà in campo dal primo minuto al fianco di Mancini e Cristante. Ovviamente out i degenti di lungo corso: Zaniolo, Mkhitaryan e Veretout. Gli ultimi due però, potrebbero essere già pronti alla ripresa.

Roma-Napoli, ecco la lista dei convocati

Ecco la lista completa dei convocati di Fonseca.

PORTIERI: Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Santon, Reynolds, Fazio, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Pastore, Diawara.

ATTACCANTI: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy.