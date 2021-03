Domenica di Serie A con big match per la Roma, che affronta questa sera il Napoli: svelate le formazioni ufficiali

Roma chiamata a vincere il primo big match della stagione. Questa sera allo Stadio Olimpico arriva il Napoli, che viene da una splendida vittoria in casa del Milan grazie al gol di Politano. Uno scontro diretto tra due squadre che puntano al quarto posto, che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League.

In particolare per i giallorossi questa potrebbe essere l’ultima chiamata per tornare nell’Europa che conta, visto che l’Atalanta ha vinto in casa del Verona e ora dista cinque punti. L’ultimo precedente tra Roma e Napoli ha visto i dominio partenopeo in quello che era ancora il San Paolo, ma si apprestava a diventare Stadio Diego Armando Maradona per la scomparsa del campione. Intanto in questi minuti vengono svelate le formazioni ufficiali.

Leggi anche >>> Roma-Napoli streaming: dove vedere il match in diretta tv e sul web

Leggi anche >>> Roma, la trasformazione di Cristante: cosa svelano le statistiche

Roma-Napoli, le formazioni ufficiali: El Shaarawy e Dzeko dal primo minuto

Sale l’attesa per il big match della Roma contro il Napoli, mentre escono le formazioni ufficiali del match di questa sera. Il tecnico Paulo Fonseca dovrà fare a meno dei lungo degenti Zaniolo e Veretout, oltre a Mkitharyan, Juan Jesus e Smalling, e lo squalificato Bruno Peres. Così la formazione di oggi vede tra i pali sempre Pau Lopez, difesa con Mancini, Cristante e Ibanez, che recupera dopo la botta alla testa di giovedì in Europa League. Centrocampo con Pellegrini e Diawara, con le corsie esterne coperte da Spinazzola e Kardorsp. Infine Pedro ed El Shaarawy alle spalle di Dzeko. Diffidati del match per la Roma sono: Cristante, Ibanez, Veretout, Villar

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, El Shaarawy; Dzeko. All. Fonseca

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso