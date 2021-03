By

Inizia in salita il big match contro il Napoli per la Roma: inoltre un diffidato giallorosso riceve l’ammonizione e salterà il Sassuolo

Comincia male, se non malissimo, la partita della Roma contro il Napoli. I giallorossi sono completamente succubi del gioco dei partenopei e si lascia sopraffare totalmente. Il trend negativo sembra continuare contro le big, con una squadra in campo che fa fatica a rendersi pericolosa e concede troppo in difesa.

Questo porta la squadra di Gattuso ad essere avanti 0-2 dopo 35′ minuti, grazie alla doppietta realizzata da Dries Mertens. Il primo gol il belga lo segna su punizione, dove proprio uno dei diffidati in casa giallorossa riceve il primo cartellino giallo della partita dal direttore di gara Di Bello. Dunque salterà la partita contro il Sassuolo.

Roma-Napoli, giallo per Ibanez: salterà il match contro il Sassuolo

Una brutta Roma si ritrova sotto per 0-2 contro il Napoli. Una partita che sembra aver preso la stessa piega di quella d’andata, quando i partenopei dominarono per 4-0. La squadra di Fonseca sembra essere totalmente in balia dell’avversario, e a peggiorare le cose arriva anche il cartellino ad un diffidato giallorosso.

Infatti al 27′ minuto Ibanez commette fallo su Mertens che lo aveva superato ed era diretto verso Pau Lopez. Il difensore della Roma viene dunque ammonito dal direttore di gara, e salterà la partita contro il Sassuolo al rientro dalla sosta per le Nazionali. Oltre al danno anche la beffa, perché proprio da quella punizione nasce lo splendido gol di Mertens, con un colpevole Pau Lopez posizionato male.