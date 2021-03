Roma-Napoli, le probabili formazioni dei quotidiani sportivi

Roma-Napoli, ecco le probabili formazioni dei quotidiani in vista del big match di stasera all’Olimpico: per i giallorossi gara decisiva

Forse, fino al momento, è la gara più importante della stagione per la Roma. Stasera all’Olimpico arriva il Napoli di Gennaro Gattuso, e la truppa di Fonseca è chiamata alla vittoria. Non solo per non staccarsi dal treno Champions, ma anche per piazzare ovviamente la prima affermazione contro una big. C’è da invertire una tendenza che non piace a tecnico e tifosi.

Soprattutto l’allenatore portoghese sa bene che riuscire a conquistare i tre punti, potrebbe essere davvero la svolta della stagione. La squadra non solo rimarrebbe lì, in alto, a giocarsi qualcosa d’importante, ma potrebbe anche guadagnare in autostima. Tutte componenti, queste, che danno l’idea come la partita contro il Napoli sia davvero fondamentale. E di conseguenza, per i quotidiani sportivi, dubbi di formazione non ce ne sono.

LEGGI ANCHE: Roma-Napoli, Fonseca ha scelto l’attaccante titolare

LEGGI ANCHE: Roma-Napoli, assente il centrocampista | Ricoverato prima della partita

Roma-Napoli, le probabili formazioni

Fonseca manderà in campo Dzeko dal primo minuto. L’attaccante bosniaco, che giovedì in Europa League si è accomodato in panchina, prenderà il posto di Mayoral. Rispetto alla trasferta in Ucraina ci sono cambi in tutti i reparti. In difesa si rivede Mancini dal primo minuto, a centrocampo Karsdorp, e nel reparto avanzato sarà rivoluzione. Fuori il trio spagnolo, oltre Dzeko dall’inizio ci saranno anche Pellegrini ed El Shaarawy.

Anche per Gattuso non ci sono dubbi: senza l’ex Manolas, senza Lobotka e con la squalifica di Di Lorenzo, il tecnico calabrese ha quasi scelte obbligate. Ecco le probabili formazioni, identiche, sia per Gazzetta dello Sport che per Corriere dello Sport.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.