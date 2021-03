Roma-Napoli streaming: dove vedere il match in diretta tv e sul web

Roma-Napoli streaming, le probabili formazioni (ore 20.45)

Roma-Napoli, incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A, in programma oggi all’Olimpico con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45, verrà trasmesso in tv da Sky Sport 201 (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Riccardo Trevisani, con il commento tecnico affidato a Daniele Adani. La partita di campionato dei giallorossi sarà disponibile anche in streaming grazie al servizio Sky Go, riservato agli abbonati Sky: basta scaricare l’apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso pc, tablet o smartphone. Un’altra possibilità è quella di registrarsi a Now Tv. Chi è in viaggio o non potrà vedere la partita in tv o su internet, può optare per la radio. Il match sarà trasmesso da Rai Radio1. In casa Roma ci sono delle assenze pesanti, su tutte quelle di Veretout e Mkhitaryan. Cristante sarà ancora utilizzato come centrale difensivo, con Diawara in mediana. El Shaarawy avrà una chance dall’inizio e comporrà il tridente con Dzeko e Pellegrini. Nel Napoli out Lobotka, Mertens partirà dalla panchina.Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Roma-Napoli streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.