La Roma contro il Napoli non reagisce e si trova sotto per 0-2: i tifosi sui social si scatenano e chiedono un addio

Roma che delude ancora una volta contro una big. Questa volta è la partita con il Napoli ad essere totalmente sbagliata dagli uomini di Fonseca. I partenopei sono padroni del campo e raggiungono il doppio vantaggio già nella prima frazione di gioco, senza subire particolari pericoli. Unico squillo giallorosso è quello di Pellegrini che dopo un’ora di gioco colpisce il palo da fuori area.

Ennesima delusione contro una squadra d’alta classifica, che porta inevitabilmente alla furia dei tifosi. Sui social i sostenitori giallorossi sembrano essere esausti dell’attuale situazione e chiedono l’addio immediato di uno dei principali autori dell’ennesima debacle stagionale.

Roma-Napoli, i tifosi vogliono l’addio di Fonseca: eletto il sostituto

Fonseca da oratorio, stessa squadra sconclusionata messa a Parma. Da cacciare stasera stessa #FonsecaOut — Rijkaard73 (@RijkM73) March 21, 2021

Sono finiti gli alibi per la Roma e per Paulo Fonseca. Arriva oggi l’ennesima brutta prestazione e un altro big match perso in stagione, confermando il trend negativo contro i top club italiani. Così sui social i tifosi iniziano a scatenarsi, individuando un colpevole in particolare, Paulo Fonseca. Sembrano essere davvero esausti i tifosi giallorossi di uscire sconfitti da tutti i big match. Per questo motivo cade una pioggia di critiche sul tecnico portoghese. In molti chiedono l’arrivo di Allegri al suo posto, con l’ex Juventus che questa sera nel post partita sarà ospite negli studi di Sky Sport.