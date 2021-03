Ecco i voti di Roma-Napoli, ennesimo big match approcciato in maniera pessima dalla squadra giallorossa

Ennesimo big match dell’era Fonseca ed ennesima prestazione da dimenticare per la Roma, che si è svegliata troppo tardi dopo aver regalato il dominio del gioco per troppo tempo al Napoli. Praticamente mai scesa in campo nel primo tempo, la squadra giallorossa è andata sotto di due gol con la doppietta di Mertens. Prima frazione imbarazzante di tutta la difesa, con Cristante, Ibanez e Pau Lopez protagonisti di numerosi e clamorosi errori. Tra i meno peggio, capitan Pellegrini che ha anche colpito un palo. Davvero difficile trovare note positive nella serata dell’Olimpico, dove una ripresa leggermente più dinamica non ha portato a nulla. Voto molto basso anche per l’allenatore giallorosso che, oltre ad aver sbagliato la formazione iniziale, ha effettuato i cambi necessari in colpevole ritardo.

Tabellino e voti Roma-Napoli 0-2: Pau Lopez e Ibanez deleteri

Ecco nel dettaglio i voti di Roma-Napoli assegnati dalla redazione di Asromalive.it:

ROMA: Pau Lopez 3; Mancini 5.5, Cristante 3.5, Ibanez 3; Karsdorp 6, Pellegrini 6 (83′ Kumbulla sv), Diawara 5.5 (67′ Villar 6), Spinazzola 5; Pedro 3 (67′ Carles Perez 4.5), El Shaarawy 4; Dzeko 5 (67′ Borja Mayoral 4.5). A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Calafiori, Reynolds, Pastore. All.: Fonseca 3.

NAPOLI: Ospina 6; Hysaj 6.5, Maksimovic 6.5 (86′ Manolas sv), Koulibaly 7, Mario Rui 6; Fabian Ruiz 6.5, Demme 7; Politano 7 (73′ Lozano sv), Zielinski 7 (73′ Elmas sv), Insigne 7 (86′ Bakayoko sv); Mertens 7.5 (66′ Osimhen 6). A disp.: Meret, Contini, Manolas, Costanzo, Bakayoko, Zedadka, Cioffi. All.: Gattuso 8.

Arbitro: Di Bello 6

Marcatori: 27′ e 34′ Mertens

Ammoniti: Ibanez, Mancini, Zielinski, Diawara, El Shaarawy, Villar, Osimhen