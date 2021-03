By

Sempre viva la speranza della Roma per l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina: una frase non sfugge e fa sperare

Dopo due anni torna a parlare Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, che dopo aver lasciato i bianconeri due stagioni fa, ha deciso di prendersi una pausa e di non allenare. In questi due anni si è tenuto anche lontano da interviste e trasmissioni televisive, per poi tornare ieri sera nel programma di ‘Sky Sport’ condotto da Fabio Caressa, ‘Il Club’.

All’interno di questo ha espresso molto bene il suo concetto di calcio e di allenatore, svelando anche retroscena proprio del passato a Torino. Durante il programma però i tifosi della Roma cercavano di capire se avesse già deciso la destinazione per il proprio futuro, cosa che non ha svelato. Però, non è sfuggita la frase che fa sperare i sostenitori giallorossi.

Leggi anche >>> Calciomercato Roma, tutto fatto per la porta | C’è l’accordo

Leggi anche >>> Roma-Napoli, botta e risposta Fonseca-squadra | Le dichiarazioni di Pellegrini

Calciomercato Roma, Allegri sul futuro: “Squadra in Champions? dipende”

Il futuro della Roma è tutto da scrivere, così come quello di Massimiliano Allegri. Infatti l’ex allenatore della Juventus continua ad essere senza squadra al momento, e ancora non avrebbe deciso quale sarà la sua prossima destinazione. Ovviamente a corteggiarlo ci sono diversi club, cosa che lui ieri sera a ‘Sky Sport’ non ha però fatto capire, dribblando le domande sulle proposte arrivate.

Ovviamente tutti aspettavano ieri sera un indizio sul futuro, che in un certo senso è arrivato, ma attraverso una parola che non poteva passare inosservata. Infatti alla domanda postagli: “La squadra che allenerai dovrà giocare la Champions League?” -il tecnico risponde- “Dipende”. Poi purtroppo viene interrotto e la risposta non si prolunga, però già quel “dipende” fa sperare i tifosi giallorossi, che al momento vedono il quarto posto lontano e molto difficile da raggiungere. Dunque bisognerà attendere ancora un paio di mesi prima di scoprire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri, e se potrà essere nella capitale.