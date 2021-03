Calciomercato Roma, futuro Allegri: le quote dei bookmaker

La chiave del prossimo calciomercato della Roma sarà senz’altro la scelta dell’allenatore che guiderà la squadra giallorossa nella prossima stagione.

Le ultime sconfitte patite in campionato e dunque l’allontanamento dal quarto posto hanno fatto scendere le quotazioni relative alla conferma di Paulo Fonseca. Del resto il suo contratto non sarà rinnovato automaticamente nel caso in cui la Roma non conquisterà un piazzamento per la prossima Champions League. Negli ultimi giorni si è fatto anche il nome di Nagelsmann, ma è sempre Massimiliano Allegri il nome più gradito alla piazza. Il tecnico, ora senza panchina ma in cerca di una nuova avventura calcistica, ieri a Sky non ha dato però indicazioni sul suo futuro.

Calciomercato Roma, per le quote Real favorito per Allegri

Agipronews sottolinea le quote dei bookmaker che riguardano l’allenatore livornese e che sono degli utili indicatori per capire quale potrebbe essere il suo futuro. Secondo i quotisti Snai sarebbe il Real Madrid la squadra favorita per ingaggiarlo. Il suo approdo sulla panchina delle merengues è quotato infatti 3. Ma ci sono anche delle possibili destinazioni italiane. Quotata a 5 la possibilità che Allegri sia il prossimo allenatore della Roma, 7.50 invece quella che lo rivede sulla panchina della Juventus. Sarebbe dunque la società giallorossa la favorita numero uno per ingaggiare l’allenatore nel caso in cui decidesse di rimanere in Italia.