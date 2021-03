Calciomercato Roma, scherzetto Ancelotti | Doppia beffa Everton

Calciomercato Roma, la sconfitta di ieri contro il Napoli ha confermato come sia indispensabile una svolta tra i pali. Ma dall’Inghilterra non arrivano buone notizie.

La bellissima parata di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk aveva fatto sperare in una sua ripresa definitiva. E invece ancora una volta Pau Lopez ha deluso le aspettative. Contro il Napoli ha delle colpe su tutti e due i gol subiti. E con la palla tra i piedi in fase di impostazione è sempre stato insicuro. Il direttore sportivo Petrachi lo aveva fortemente voluto per la sua abilità nei passaggi, che alla Roma purtroppo non si è mai vista.

La sua cessione a fine stagione non è però così scontata, e potrebbe restare come secondo portiere perché Mirante potrebbe dire addio. Vendere Pau Lopez non sarà facile e la Roma non ha intenzione di fare particolari sconti. A complicare tutti i piani giallorossi poi arrivano delle brutte notizie anche dall’Inghilterra.

Leggi anche: Calciomercato Roma, Allegri allo scoperto | La frase che fa sperare

Leggi anche: Calciomercato Roma, tutto fatto per la porta | C’è l’accordo

Calciomercato Roma, Pellegrini e la clausola da 30 milioni: attenzione alla Juventus

Come confermato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Robin Olsen potrebbe essere lontano dall’Everton. Sembrava non ci fossero problemi per la sua conferma, con l’Everton pronto a investire una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro per trattenerlo come da richiesta di Ancelotti. Poi però è successo un fattaccio.

Olsen infatti è stato vittima di una violenta rapina nella sua abitazione. E sarebbe stato traumatizzato dall’evento tanto che, insieme alla moglie, oltre ad aver cambiato casa momentaneamente, avrebbe deciso di fare ritorno in Svezia per un periodo non definito. L’addio a fine stagione è a questo punto altamente probabile.

E come se non bastasse, l’Everton prepara anche uno scherzetto perché Ancelotti sarebbe interessato all’acquisto di Meret del Napoli, portiere seguito con interesse anche dai giallorossi. Con Ospina prossimo al rinnovo del contratto, Meret vorrebbe cambiare aria perché vorrebbe giocare con continuità da titolare. Ancelotti che lo ha allenato al Napoli lo vorrebbe portare in Inghilterra. E così per la Roma la beffa potrebbe diventare doppia, col ritorno di Olsen e la concorrenza spietata per Meret.