Sempre più in bilico il futuro di Paulo Fonseca, il quale dopo la sconfitta di ieri contro il Napoli allo Stadio Olimpico, si potrebbe essere giocare una buona fetta del suo destino. Il suo contratto è in scadenza al termine della stagione, e solamente, a questo punto, la clausola per il rinnovo automatico di un’ulteriore stagione in caso di accesso alla prossima fase a gironi di Champions League, lo porterebbe ad una permanenza nella capitale. I casting del futuro tecnico giallorosso è già iniziato, sembra così già segnato il destino del portoghese.

Calciomercato Roma, Sarri-Napoli e Allegri-Roma

I cambiamenti nelle grandi squadre italiane però non si potrebbero fermare solamente nella Roma. Perché sarà da monitorare la situazione legata alla Juventus, se rimarrà Andrea Piro alla fine, ma soprattutto quella che riguarda sia la capitale che poco più a Sud il Napoli. La permanenza di Rino Gattuso non è per nulla scontata, anzi tutt’altro. Come riportato dal giornalista della Rai Paolo Paganini, all’orizzone si profilano grandi ritorni in panchina. Maurizio Sarri è il grande favorito per il clamoroso ritorno a Napoli e Massimiliano Allegri in orbita giallorossa, con la Roma in pole position su tutte.