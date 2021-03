Calciomercato Roma, futuro in bilico e il Napoli ci pensa

Sono giorni davvero molto importanti per il calciomercato della Roma. Questa pausa del campionato potrebbe essere utile a pianificare il futuro.

Stiamo per entrare nella fase cruciale della stagione e per la Roma non sono arrivate buone notizie in campionato. Le ultime due sconfitte patite dai giallorossi infatti hanno allontanato l’undici capitolino dal quarto posto. Certo, ancora nulla è perduto ma la concorrenza è tanta e non ci si può permettere il lusso di perdere tanti punti per strada, specie negli scontri diretti. Proprio gli ultimi ko hanno rimesso in discussione la posizione di Paulo Fonseca, nonostante l’ottimo rendimento che la sua squadra sta avendo in Europa League.

Calciomercato Roma, Fonseca in pole per sostituire Gattuso

Il futuro dell’allenatore portoghese è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo con la Roma è legato alla conquista di un piazzamento per la prossima Champions League e per il momento manca questo presupposto. Non è da escludere che la famiglia Friedkin gli rinnovi la fiducia, così come è possibile che la dirigenza americana sia sulle tracce di qualche nuovo allenatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, della situazione relativa a Fonseca è molto interessato il Napoli. Il patron De Laurentiis ha infatti intenzione di sostituire Gattuso al termine di questa stagione e tra i tecnici in pole position ci sarebbe proprio Fonseca. Anche se in tanti non escludono il ritorno di Sarri.