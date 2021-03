Allegri, Fonseca, Sarri, Nagelsmann, questi sono soltanto quattro dei tanti nomi in ballo per la prossima sessione estiva di calciomercato. In casa Roma non convince il tecnico portoghese che quasi sicuramente lascerà la capitale al termine della stagione. Gli estimatori non mancano, soprattutto in Italia, ma il suo futuro come abbiamo più volte scritto sarà in base ai risultati. L’accesso matematico alla prossima fase a gironi di Champions League gli garantirebbe un altro anno di contratto con la Roma, ma non è escluso che possa comunque lasciare anche qualora dovesse avverarsi questa condizione.

Futuro Allegri, l’annuncio di Giletti

Intanto ieri sono state importanti le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, il quale non si è sbilanciato sul proprio di futuro, anche se qualche segnale l’ha lanciato. Intanto a proposito del futuro dell’allenatore toscano, ex di Milan e Juventus, ne ha parlato il giornalista Massimo Giletti ai microfoni della trasmissione ‘tutti convocati’ nell’emittente ‘Radio 24’. “Allegri sa già benissimo dove andrà. Uno deve trovare strade nuove, sono rari i casi in cui torni e vinci, anche perchè sono stati i giocatori a non volerlo più, sono due anni che sono i giocatori a decidere gli allenatori. Intanto il giochino Sarri–Allegri costa 27-28 mln, la scelta Pirlo è anche per questo. Credo ancora in Pirlo e non è positivo continuare a frullare allenatori. Le squadre devono avere giocatori tecnici, in Champions non fanno sconti, le nostre squadre non sono a livello”, ha detto Giletti.